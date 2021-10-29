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Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı

29.10.2021 10:04

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Apple, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklandı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 25 eylülde sona eren 3 aylık dönem bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 83,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaydedilen artışa rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirket gelirinin, bu dönemde 84,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 62,2 artarak 20,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 0,73 dolardan 1,24 dolara çıktı.

iPhone satışlarında artış

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 21,4 artışla 8,3 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 1,6 artarak 9,2 milyar dolara ulaştı.

Arz kısıtları Apple'a 6 milyar dolara mal oldu

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, "6 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük olan arz kısıtlarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Cook, tedarik zinciri sıkıntılarının, sektör genelindeki çip sorunu ile Güneydoğu Asya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu üretim kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.

Arz sıkıntılarına rağmen ekim-aralık döneminde daha güçlü bir gelir artışı beklediklerini belirten Cook, Kovid-19 salgınıyla ilgili üretim kesintilerinin büyük ölçüde iyileştiğini, çip sıkıntılarının ise devam ettiğini kaydetti.

Amazon'un satışları da beklentilerin gerisinde kaldı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon da bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 110,8 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 96,1 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirket gelirinin, bu dönemde 111,6 milyar doları bulması tahmin ediliyordu.

Amazon'un net karı ise bu dönemde 3,2 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 6,3 milyar dolar seviyesindeydi.

E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 12,37 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 6,12 dolara düştü.

Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı
Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı
Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı
Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı - Son Dakika


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