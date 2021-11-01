Apple, Oyun Endüstrisinde PlayStation, Xbox ve Switch ile Rekabet Ediyor - Son Dakika

Oyun platformları arasında Apple önemli bir alana sahiptir. Şirket'in kendine ait ürünleri; Sony Playstation, Microsoft Xbox ve Nintendo ile yoğun bir rekabet içindedir.

Apple firması bu durumu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yönelik bir belgede duyurdu. Daha önce rakipleri olarak akıllı telefon pazarında Google Android, PC pazarında ise Microsoft Windows olarak adlandırıyordu.

Apple'ın rakipleri Epic Games davasında önemli bir konuydu. Duruşmada Apple, Fortnite'ın da sunduğu diğer platformlarla rekabet ettiği için tekel olmadığını belirtiyor. Ancak o sırada şirket, SEC'e belgeleri sunarken konsolları rakip ürünler olarak henüz belirtmemişti. Sonunda yargıç, Apple'ın piyasada tekel olmadığına karar verdi, ancak şirkete diğer ödeme sistemlerine erişim açmasını emretti. Epic Games denemesindeki belgelere göre, tüm App Store gelirlerinin yaklaşık %70'i oyun uygulamalarından geliyor ve uygulama mağazası kullanıcılarının %10'u gelir elde ediyor.

Apple, Oyun Endüstrisinde PlayStation, Xbox ve Switch ile Rekabet Ettiğini Söylüyor

Yeni Apple ürünleri, oyuncuların takdir ettiği özellikleri giderek daha fazla destekliyor. Apple kendi amiral gemisi cihazları olan iPhone 13 Pro ve MacBook Pro'da 120 Hz ekran yenileme hızı sunduğunu açıkladı.

Ekran yenileme hızı sayesinde, şirketin oyunculara verdiği değer ortaya çıktığı söylendi.

App Store satışları 2020'de 64 milyar doları aştı. Şirket, oyunlardan Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard ve Sony'nin toplamından daha fazla gelir elde ediyor. Ancak Apple, yatırımcıları uygulama mağazasında değişiklik yapmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı. Bu durum mağaza indirme sayısını azaltacaktır. Apple'ın yıllık dosyalamasındaki güncelleme, şirketin telefonlarında ve tabletlerinde oyun oynamaktan ne kadar para kazandığını da yansıtıyor.

Şirket'in 2021 mali yılı için, tüm yönden elde edilen geliri 68.43 milyar dolardı. Aktarılan bu rakam bir önceki yıla göre %27 daha fazladır.

Uygulamalara ek olarak, hizmet hattı abonelikleri, uzatılmış garantileri ve reklamları içerir. Şirkete göre büyüme, reklam, App Store ve bulut hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

Apple iş uygulamaları nedeniyle yoğun bir dava dosyasına sahiptir. Apple, dosyada "Şirket, arama hizmetlerini Şirketin platformlarında ve uygulamalarında sunmak için diğer şirketlerle yaptığı lisans anlaşmalarından gelir elde ediyor ve bu düzenlemelerin bazıları şu anda devlet soruşturmalarına ve yasal işlemlere tabi" olduğu açıklandı.