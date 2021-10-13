AR-GE İNOVASYON SANAYİ VE TEKNOLOJİ FUARI İZMİR'DE AÇILDI - Son Dakika

İZMİR'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı katılımlarıyla gerçekleştirilen Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Savunma Sanayii Başkanlığının katılımıyla Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen fuar, 'Yarını yakalamak ve aşmak' temasıyla kapılarını açtı. Bir otelin kongre merkezinde bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan fuarda toplam 11 panel, 4 konferans, 12 sektör toplantısı gerçekleşecek. Ayrıca ikili görüşmelerin yer alacağı fuarda proje yarışması da yapılacak. Fuarın açılışında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Kalkınma Derneği Başkanı Kadir Uçar, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, TÜSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve fuar katılımcıları yer aldı.

"İZMİR TEKNOLOJİ BAŞKENTİ OLSUN"

Fuarın açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin savunma sanayinde son dönemde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Siyasi başkentimiz Ankara, ekonomi başkenti İstanbul. İzmir teknoloji başkenti olsun. Çünkü bu potansiyeli taşıyor. Un, yağ, şeker var. Helvayı karacak bir ekibe ihtiyaç var" dedi. Türkiye'nin son dönemde Ar-Ge konusunda çok önemli mesafeler aldığına dikkati çeken Köşger, genel bütçeden ayrılan payın son 15-20 yılda öncekinin 5 katını bulduğunu belirtip, "Bu işlerin motoru da savunma sanayisidir. Dünyadaki birçok yenilik, hastalıkların tedavisiyle ilgili yenilikler de savaşların içinde savaşlara bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayinin Ar-Ge'de, inovasyonda, teknolojide önemli bir katkısı olduğunu kabul ediyoruz. Ülkemizde önemli çalışmalar oldu. Bize terörle mücadelede 'Kobra' helikopterlerini vermediler. Kobra helikopterlerinin yerine 'Atak' helikopterlerini yaptık. İHA'ları, SİHA'ları vermediler. Onu da yaptık. Şimdi F35'i vermiyorlar. Biz çok yakında daha iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.

"VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİNİ ELE ALACAĞIZ"

Ege Kalkınma Derneği Başkanı Kadir Uçar, daha önce yapılmış benzer zirvelerden yerli ve milli sanayi savunma sanayine katılan birçok yeni ve başarılı tedarikçi çıktığını söyledi. İzmir'in coğrafi avantajlarıyla birlikte, teknoloji üreten beyin ve iş gücüne sahip bir kent olduğunu vurgulayan Uçar, "Ülkemiz en önemli ihracat kapısıdır. Tüm dünyada pandemi nedeniyle bozulan üretim ve tedarik sistemini ülkemizde ve bölgemizde fırsata çevirmek için yeterli imkanlara sahibiz. İklim şartları ve lojistik kadromuz bölgemizin önemli avantajlarıdır. Sanayimiz akademisyenlerimiz ve bürokratlar el ele çalışmaktadır. Fuarımız kapsamında gerçekleştireceğimiz panellerde bu verimliliği arttırma yöntemlerini ele alacağız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SANAYİDEKİ BÜYÜMESİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı da Türkiye'nin sanayideki büyümesinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek şöyle konuştu: "Dijitalleşmeye önem veren, dün Kızılderiliyi öldüren, Cezayir'de birçok insanı katleden zihniyetin daha güçlü bir şekilde gelmesini sağlayan bir sistemin içine giriyoruz. Türkiye bu dijitalleşen, modernleşen dünyanın içinde adalet ve merhamet eksenli Ar-Ge ve inovasyonların en güzel şekilde kullanılması ile insanlığa fayda getirmesini arzu etmektedir. Biz MÜSİAD olarak da bu minval üzerine çalışan bir toplumuz. Türkiye'nin savunma sanayisinde 2002 yıllarında yüzde 20'lerde olan bilgi ve katkısı bugün yüzde 70 ile biraz daha üstüne geçtiyse, sanayi büyümemiz dünya sıralamasında 2020'de Çin'den sonra en büyük ikinci ülke olduysak bu desteklerle olmaktadır."

TÜSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ise konuşmasında uçak motoru gibi ciddi ve koordineli bir Ar-Ge çalışması gerektiren büyük işlerde bir ekip kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin güçlü ve yetişmiş insan gücüyle bu alanda sıkıntı yaşamadığını ifade etti. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da konuşmasında dünyanın inanılmaz bir hızla değiştiğini kaydederek sanayi devrimlerinin ve bilgi çağının da sona erdiğini kaydetti.

Açılışın ardından fuarı gezen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TEI tarafından geliştirilmiş Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunu yakından inceleyerek TÜSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'den bilgi aldı.