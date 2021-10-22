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Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor - Son Dakika

Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor

22.10.2021 14:24
Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1977 yılında yapılan ve 2013 yılında çürük raporu verilen Araban Hükümet Konağı, depremde yıkılma riski bulunması nedeniyle boşaltılıyorAraban ilçesinde yaklaşık 50 personelin çalıştığı ve yüzlerce vatandaşın kullanmak zorunda kaldığı Hükümet Konağı binası,...

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1977 yılında yapılan ve 2013 yılında çürük raporu verilen Araban Hükümet Konağı, depremde yıkılma riski bulunması nedeniyle boşaltılıyor

Araban ilçesinde yaklaşık 50 personelin çalıştığı ve yüzlerce vatandaşın kullanmak zorunda kaldığı Hükümet Konağı binası, Malatya'da 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından paniğe neden olmuş, binanın her an çökme tehlikesi gündeme gelmişti. Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binanın boşaltıldığını müjdeleyerek, taşınma işleminin hafta sonunda tamamlanacağını ifade etti. Kaymakam Sevgili, paylaşımında Hükümet Konağı'nda hizmet veren birimlerin ise taşınacağı yerlerin daha sonra duyurulacağını belirterek, "Kıymetli Arabanlı hemşehrilerim, 1977 yılında inşası tamamlanarak faaliyete geçen Araban Hükümet Konağı binamız deprem riskinden dolayı yıkım kararı alınmıştır. Bu nedenle yeni hükümet konağımız yapılana kadar Hükümet Konağındaki birimlerimizin taşınma işlemleri pazar gününe kadar tamamlanmış olacaktır. Sizlere vereceğimiz kamu hizmetinde aksamaların olmaması için Hizmet birimlerimizin taşınacağı yerler ile bilgiyi sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor
Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor

Gaziantep, Hükümet, Malatya, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araban Hükümet Konağı boşaltılıyor - Son Dakika


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