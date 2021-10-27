Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da apartmanın önüne park ettiği aracının çizilmesi üzerine tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş'ı (24) çağırdı. Ahmet Ü.'nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Topbaş, yaralı halde sığındığı markette yere yığılıp kaldı. Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Adem Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı Ahmet Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)