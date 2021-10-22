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Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar - Son Dakika

Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar

22.10.2021 09:59

Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar 3 aydır kayıp olan tersane işçisi cinayete kurban gitti Arkadaşlarının öldürdüğü işçinin cesedine ulaşılamadı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan...

Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar

3 aydır kayıp olan tersane işçisi cinayete kurban gitti

Arkadaşlarının öldürdüğü işçinin cesedine ulaşılamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik'te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cesedine ulaşılamadı.

Olay 7 Ağustos'ta Karamürsel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel'de tersanede çalışan Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman'ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İple bağladıkları cesedi dereye attılar

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman'ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik'te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik'te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman'ın cesedine rastlanmazken aramaların devam ettiği öğrenildi.

Cinayet şüphelilerinin aracında tarihi eser eser sikkeler ele geçirildi

Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi. Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar
Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar
Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar
Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar

Karamürsel, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç anlaşmazlığı cinayetle bitti: Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar - Son Dakika
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