Üye Girişi
Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı - Son Dakika

Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

11.10.2021 10:57

Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Şişli Kuştepe'de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor. Görüntüyü çeken kişi, "böyle tavuk mu satılır" diyerek satıcıya tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

-İHA-

Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

Sakarya, Tragger, Şişli, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi 10:58 Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar 10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi 10:37 İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi 10:36 Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı 10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor 10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı 10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Sahibi bir an olsun yanından ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri hayran bırakıyor 09:40 Sahibi bir an olsun yanından ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri hayran bırakıyor

Son Dakika Haberleri
10:57 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
10:56 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi
10:35 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
10:34 Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi
10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
10:21 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek         
10:57
Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi         
10:48
11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı         
10:36
Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor         
09:50
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var         
09:03
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 11:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement