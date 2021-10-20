Araç sayısı belediyenin gücünü gösterir - Son Dakika

BİR BİR HAYATA GEÇİYOR

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın yaptığı girişimler sonucu Belediyemiz garajı gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehrimizde sorunlara anında müdahale ve hizmet amaçlı belediyemiz filosuna katılan 41 adet araç şehrin her bölgesinde hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'nın geçtiğimiz günlerde 2020-2021 yılı yatırım lansman programında açıklandığı '20 dev proje' hayata geçmeye başladı.

VERİMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, bu konunun üzerinde titizlikle durduklarını ifade ederek, 'Güçlü araç kadrosu Belediyemizin gücünü göstermektedir. Şehrimizin tüm sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde 0 km araçlarımızı filomuza kattık. İnşallah daha geniş yelpazede daha verimli çalışmalara imza atacağız. Söz verdiğimiz 41 araçtan şuana kadar 9 adet kazıcı yükleyici, 1 adet asfalt Freze Makinesi, 1 adet kepçe, 1 adet greyder, 5 adet cenaze aracı filomuza katıldı. İnşallah devamı gelecek. Sırada 6 adet kamyon ve 18 adet halk otobüsü ise yolda ' dedi.