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Araç seyir halindeyken direksiyonu bırakıp oynadı...O anlar kamerada - Son Dakika

Araç seyir halindeyken direksiyonu bırakıp oynadı...O anlar kamerada

29.10.2021 14:35

Araç seyir halindeyken direksiyonu bırakıp oynadı.

Araç seyir halindeyken direksiyonu bırakıp oynadı...O anlar kamerada

Seyir halindeki otomobilin sürücüsünden tehlikeli hareket

Bu kadarına da pes dedirten videoyu sosyal medyaya yükledi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde asker konvoyunda seyir halindeki otomobilinin sürücü koltuğunu terk ederek, aracın tavan kısmına oturan ve çalan müzik eşliğinde oynamaya başlayan genç bu kadarına da pes dedirtti.

İlginç olay, Arifiye ilçesinde meydana geldi. Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler asker konvoyunda çekildi. Konvoyda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyonu bırakarak aracın dışına çıktı. İlerleyen aracın dışında çalan müzik eşliğinde oynamaya başlayan genç, bir süre sonra otomobilin tavan kısmına oturdu. Yaptığı hareketler ile hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gencin duyarsız hareketi ise, konvoyda ilerlemekte olan farklı bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Trafiği tehlikeye atan ve adeta ölüme meydan okuyan genç sürücü bu anları ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde; ilerleyen aracın sürücü koltuğundan dışarıya çıkan gencin, müzik eşliğinde oynadığı anlar yer aldı.

Arifiye, Tragger, Asker, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç seyir halindeyken direksiyonu bırakıp oynadı...O anlar kamerada - Son Dakika


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