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BALIKESİR - Araç sürücüsü, otomobiline giren kediyi sahiplendi - Son Dakika

BALIKESİR - Araç sürücüsü, otomobiline giren kediyi sahiplendi

11.10.2021 11:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir aracın kaputunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir aracın kaputunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çocuklarının okuluna gitmek için otomobiline binen Özlem Yalçın, kedi sesi duyunca araçtan indi.

Yalçın'ın durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri aracın bulunduğu yere gelerek çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatte kaputun keçesinin altından çıkarttığı kedi, yarası bulunduğu için veterinere götürüldü.

Kediyi sahiplenen Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin onu kurtarmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Yalçın, "Şu an çok mutluyuz. Kediyi sahiplendik. Evimize götüreceğiz. Veteriner hekimi evimize çağırıp, hayvanın tedavisinin yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Özlem Yalçın, Balıkesir, İtfaiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Araç sürücüsü, otomobiline giren kediyi sahiplendi - Son Dakika


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