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Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

12.10.2021 17:33
Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

Zonguldak emniyet ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak emniyet ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı operasyonda aracın çamurlarına gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Ekiplerince uzun süren takip neticesinde şüpheli araç durduruldu, Narkotik Köpeği Dark'ın katılımıyla Narkotimlerce yapılan kontrollerde aracın dış kısmına gizlenmiş vaziyette 7 paket halinde yaklaşık 8 kilogram olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ayrıca 4 bin TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sertaç Özdemir/İHA)

Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu
Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu
Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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