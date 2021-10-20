Aracın motoruna giren kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Aracın motoruna giren kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda hareket halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar sürücüyü uyararak aracı durdurdu. Vatandaşlar tarafından otomobilin motor kısmından çıkartılan kedi bu sefer de kaçarak, bir servis aracının altına girdi. Kedi servis aracının altından da zarar görmeden çıkartıldı.

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