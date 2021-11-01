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Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı - Son Dakika

Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı

01.11.2021 17:33

Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı Elazığ'da bir hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, tamir atölyesinde 2 saat süren operasyon sonrası çıkartıldı.

Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, tamir atölyesinde 2 saat süren operasyon sonrası çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek isterken aracının motor kısmından ses geldiğini fark eden bir vatandaş, yaptığı inceleme sonrası motor kısmında yavru bir kedi olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile kediyi kurtarmaya çalışan vatandaş başarılı olamayınca kedinin zarar görmemesi için çekici çağırarak aracını tamir atölyesini götürdü.

Atölyede, motor aksamının alt tarafına sıkışan kediyi kurtarmak için yaklaşık 2 saatlik bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma ile sıkışan kedi, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi yeniden doğaya salındı.

Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın motoruna sıkışan yavru kedi 2 saat süren çalışma ile çıkartıldı - Son Dakika
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