ARACINDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ, POLİSİN DİKKATİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

SİVAS'ta, seyir halinde olduğu aracında epilepsi nöbeti geçiren Y.K (34), trafik polisi Rıfat Öztürk'ün fark etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, seyir halinde olduğu aracında epilepsi nöbeti geçiren Y.K (34), trafik polisi Rıfat Öztürk'ün fark etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi valilik binası önünde meydana geldi. Y.K., seyir halinde olduğu aracından epilepsi nöbeti geçirdi. Aracıyla valilik binası önüne yanaşan Y.K.'yi fark eden trafik polisi Rıfat Öztürk, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Y.K.'yi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Epilepsi, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ARACINDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ, POLİSİN DİKKATİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

Son Dakika

Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti

Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var

Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek