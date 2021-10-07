ÇANTADAN 3 BİN 80 TANE HAP ÇIKTI - Son Dakika

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BOLU'da, polisin TEM Otoyolu'nda durdurduğu otomobilde bulunan kadının çantasındaki 3 bin 80 tane ecstacy hap ele geçilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilde bulunan Ö.Ö. (25) isimli kadının çantasında 3 bin 80 adet ecstacy hap ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö., S.Y. (39) ve F.K. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.