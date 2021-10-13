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Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

13.10.2021 13:48
Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.H. (28), yakalanarak gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.H., adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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