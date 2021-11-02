Aranan şahsı teslim olmaya jandarma ikna etti - Son Dakika

Düzce'de geçtiğimiz ay yaralama olayına karışarak başka şehre kaçan şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri önce şahsa telefonla ulaştı. Şahıs ile uzun süre konuşan jandarma ekipleri şahsı teslim olmaya ikna etti.

Düzce'nin Beyköy Beldesi İstiklal Mahallesi'nde 16 Ekim'de meydana gelen olayda İ.Ç. ile T.Ö. isimli şahıs önce tartışmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.Ö., İ.Ç.'yi yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri de olay yerinden kaçan T.Ö. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri yaptıkları detaylı çalışma sonucunda olay yerinden kaçan T.Ö. isimli şahsın Kocaeli'de olduğunu belirledi. T.Ö.'nün cep telefonuna ulaşan ekipler, şahıs ile uzun süre konuşarak, teslim olmaya ikna etti.

T.Ö. isimli şahıs Düzce'ye gelişinde şehirler arası otogarda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - DÜZCE