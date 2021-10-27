Aranırken saklandıkları villaları uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı - Son Dakika

Aranırken saklandıkları villaları uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı

ANTALYA - Antalya'da farklı suçlardan aranan 2 kardeş, saklanmak için kiraladıkları 2 farklı villada yakalandı. Villalarda yapılan aramalarda, kardeşlerin villa içerisine uyuşturucu madde ekimi yaptığı anlaşıldı. Ayrıca villaların içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde aranan şahısların takibi ve yakalanması çalışmaları kapsamında, 22 ayrı nitelikli suçlardan 14 yıl süresince aranmakta olan Z.E. isimli şahıs ile "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan aranmakta olan kardeşi A.E. isimli şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde; iki kardeşin anneleri F.E. adına birbirlerine 1 buçuk kilometre mesafede ayrı ayrı iki adet villa kiraladıkları, bu villalarda saklandıkları, uyuşturucu madde imal ederek satım yaptıkları yönünde ihbar alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden her iki villada eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların yakalandıkları, ayrıca kiraladıkları villaların ikinci kat odalarında özel düzenek ve tertibatla ekim yaparak yetiştirmiş oldukları 249 kök kenevir bitkisi, 425 gram kubar esrar ve 2 adet terazi bulunarak el konuldu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.