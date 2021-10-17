Üye Girişi
Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi - Son Dakika

Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi

17.10.2021 17:01
Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi

Arap Derneği, Arap Kadınlar Birliği, Arap Topluluğu Birliği ve Arap STK'ların iş birliği ile kadınların el sanatlarını sergilemeleri ve gelir elde etmeleri amacıyla kermes düzenledi.

Arap Derneği, Arap Kadınlar Birliği, Arap Topluluğu Birliği ve Arap STK'ların iş birliği ile kadınların el sanatlarını sergilemeleri ve gelir elde etmeleri amacıyla kermes düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Arapça Kitap Fuarı'nda yapılan "Arap Kermesi"nde, Mısır, Suriye, Irak, Libya, Sudan, Lübnan, Cezayir, Yemen ve Filistin gibi ülkelerden gelerek, İstanbul'da yaşayan kadınların hazırladığı el işi ürünler satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arap Kadınlar Birliği Başkanı Filistinli Müna Al Lahham, kendilerine ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye şükranlarını sunarak, el sanatlarını ve kültürlerini tanıtma fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise kermese 100 kadının katılım sağladığını ve ürünlerini sunduğunu ifade etti.

Turan, gurbette yaşayan Arap kadınlara destek olmak amacıyla el ürünlerini sunacakları daimi bir merkez açmak istediklerini de belirtti.

Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul, Kermes, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa çağrılarına ilginç tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz 17:27 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa çağrılarına ilginç tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı 17:25 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi 17:23 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu 16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı 16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı 16:08 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 14:09 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu
17:24 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
17:23 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz
17:22 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
16:55 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:51 Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi
16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu
16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı
16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı
16:19 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı
Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi         
17:27
Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu         
17:26
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi         
16:52
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
16:24
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Muslera'dan inanılmaz kurtarış! Konyaspor, Galatasaray kalesini ablukaya aldı Muslera'dan inanılmaz kurtarış! Konyaspor, Galatasaray kalesini ablukaya aldı         
14:51
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu         
10:39
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 17:37:06. #1.13#
SON DAKİKA: Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement