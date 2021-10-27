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Arap koalisyon güçleri ülkeleri, Lübnanlı Bakan'ın açıklamalarına tepki olarak protesto notası verdi - Son Dakika

Arap koalisyon güçleri ülkeleri, Lübnanlı Bakan'ın açıklamalarına tepki olarak protesto notası verdi

27.10.2021 21:26
Arap koalisyon güçleri ülkeleri, Lübnanlı Bakan'ın açıklamalarına tepki olarak protesto notası verdi

Arap koalisyon güçleri ülkeleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Riyad yönetiminin öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin Yemen'deki operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalar üzerine, tepkilerini...

Arap koalisyon güçleri ülkeleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Riyad yönetiminin öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin Yemen'deki operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalar üzerine, tepkilerini topraklarındaki Lübnanlı diplomatik temsilcilere protesto notası vererek gösterdi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyecek saldırgan açıklamalar sonrasında, Lübnanlı Büyükelçi Fevzi Kabbara'nın bakanlığa çağırılarak kendisine resmi protesto notası verildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden terörist Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan'a karşı yapılan açıklamaların üzücü olduğu kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan Maslahatgüzarı Hadi Haşim'in, bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Lübnanlı diplomata Kardahi'nin açıklamasını reddeden resmi protesto notasının iletildiği belirtilerek, Kardahi'nin açıklamaları "hatalı suçlamalar" ve "Lübnan hükümetinin resmi siyasi konumundan çıkış" olarak değerlendirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Lübnan Büyükelçisi Fuad Deden'in bakanlığa çağırıldığı belirtilerek, kendisine Kardahi'nin açıklamalarının "diplomatik geleneklerle çelişen söylemler" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Lübnanlı büyükelçinin protesto notası ve resmi kınama konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

Aynı şekilde Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Büyükelçi Milad Hanna Nemmur'un bakanlığa çağırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Kardahi'nin açıklamaları "hatalı iddialar" olarak değerlendirilerek, açıklamaların kınandığı ve protesto notası verildiğine işaret edildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin "Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığı ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiği" yönündeki açıklamaları tartışmaya neden olmuştu.

Kardahi, katıldığı bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığını, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Kardahi'nin açıklamasının "Lübnan hükümetinin siyasi tutumunu yansıtmadığını" söylemişti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Özgür Yurtsever Hareketi tarafından birkaç kez milletvekili adayı gösterilen Kardahi, 10 Eylül 2021'de Necib Mikati başbakanlığında kurulan kabinede Enformasyon Bakanlığı görevine getirildi.

Beşşar Esed rejimini destekleyen tutumlar da sergileyen Kardahi, halihazırda Hristiyan Marada Hareketine yakınlığıyla biliniyor.

Togo Cumhuriyeti, Koalisyon, Lübnan, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyon güçleri ülkeleri, Lübnanlı Bakan'ın açıklamalarına tepki olarak protesto notası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyon güçleri ülkeleri, Lübnanlı Bakan'ın açıklamalarına tepki olarak protesto notası verdi - Son Dakika
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