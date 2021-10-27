Arap koalisyon güçleri Yemen'in Marib ilinde 85 Husi milisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde silahlı 85 Husi milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Marib'in batısındaki el-Cuba ve el-Kessara bölgelerindeki Husi milislere ve askeri araçlara 21 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlarda, 9 askeri araç kullanılamaz, Husilerden 85 terörist unsur da etkisiz hale getirildi." ifadesi yer aldı.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada da askerlerinin Marib'in güneyinde Husilere karşı savaşı sürdürdüğü kaydedildi.

Husilere bağlı Saba haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise koalisyon güçlerinin el-Cuba'ya 16, Sarvah ve Midgal'a 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'nı hedef alan Husilerin iki bomba yüklü insansız hava aracının, hava kuvvetleri savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.