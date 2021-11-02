Üye Girişi
Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu - Son Dakika

Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu

02.11.2021 11:15
Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi öncesinde Arap ülkelerinden 20'ye yakın büyükelçi ve ülke temsilcisi, Ankara'daki 8'inci Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı'nda bir araya geldi.

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği 12'nci Boğaziçi Zirvesi 6-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. 'Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak' temalı zirve öncesinde Arap ülkelerinin Büyükelçileri ve temsilcileri Ankara'da UİP Üst Yönetimi ile bir araya geldi.

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, "İlk kurulduğumuz yıldan bu yana Arap ülkelerinden Bakan,Prens, Prenses ve devlet temsilcisi düzeyinde çok önemli kişileri ağırladık. Kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi dost ve komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal anlamdaki ilişkilerimizi pekiştirmek istiyoruz. Arap ülkelerinin Büyükelçileri geleneksel hale gelen Ankara buluşmamıza yoğun ilgi gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü ise, "Arap ülkelerinin Büyükelçileri ile bir arada olmak mutluluk verici. Arap-Türk dostluğu özelinde fikir alışverişinde bulunmak çok anlamlı. Bu çalışmalarımızın odağında siyaset yok. Temel amacımız ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım ortamının geliştirilmesi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK BİR GÜÇ"

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi, "Boğaziçi Zirvesi özel ve kamu sektörü ile her yıl bağ kurması ile çok önemli bir zirve. Özellikle zirvenin özel sektörde olması, yapılan birçok görüşmeleri ve geliştirilen işlerin daha hızlı işlemesini sağlıyor.

Pek tabii Türkiye bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye'nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz." dedi.

"ÇOĞU ÜLKE BU ZİRVEYİ BEKLİYOR"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise şu ifadeleri kullandı: "Biz Arap ülkeleri dışında dünya çapında birçok ülke bu zirveyi dört gözle bekliyor. Türkiye ve Arap ülkelerinin ilişkileri çok önemli ve gelişmeye devam da etmek zorunda. Yaşadığımız coğrafya bize bunu gerektiriyor. Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye'ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim. Özellikle Arap ülkeleri ile Türkiye'nin ilişkilerini ilerletmek adına bu zirve çok önemli."

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai da, "Arap ülkeleri ve dünyanın geri kalanını da içine alacak şekilde uluslararası konjektürde yol haritalarının belirlendiği çok önemli bir zirve olduğunu düşünüyorum.

Türkiye yakın tarihte dünyada çok önemli bir ülke haline geldi. Özellikle Arap dünyası için çok önemli. Özellikle hükümetin de yapmış olduğu katkılar ve teşviklerden ötürü birçok Arap ülkesinden yatırımcılar iş ve birçok farklı sektörden yatırım amaçlı olarak Türkiye'ye geliyor. Bu da devam edecek gibi görünüyor.

Ürdün tarafı olarak Ankara'dan, Bursa'dan özellikle endüstriyel alanda birçok Türk iş adamları ile Ürdün ve dünyanın her yönünde yatırım yapmak adına verimli görüşmeler yaptık. Özellikle Ürdün'ün Avrupa Birliği, Amerika ve Kanada ile ilişkilerini göz önüne alırsak bunun Türkiye'ye de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Etkinlikte, Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Filistin, Cibuti, Sudan, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Yemen'in Ankara Büyükelçileri ve temsilcileri yer aldı.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor 11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi 11:33 Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. 11:24 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum 11:07 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! 10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler
Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu 10:03 Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı 09:57 Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Son Dakika Haberleri
11:49 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:29 Gram altın 548 liradan işlem görüyor
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı         
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo         
11:21
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı         
10:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:53:28. #1.13#
SON DAKİKA: Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement