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"Aras Kuş Cenneti" yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor - Son Dakika

"Aras Kuş Cenneti" yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor

14.10.2021 11:06

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Halkalama İstasyonu, kuş bilimi üzerine doktora ve yüksek lisans yapan yerli ve yabancı öğrenci, akademisyen ile araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Halkalama İstasyonu, kuş bilimi üzerine doktora ve yüksek lisans yapan yerli ve yabancı öğrenci, akademisyen ile araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor.

Coğrafi yapısı ve konumu nedeniyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Iğdır, kuş çeşitliliği açısından da Türkiye'nin en zengin bölgeleri arasında yer alıyor.

Afrika ve Asya kıtası arasında kuşların göç yolu üzerinde bulunan bölge, yapılan çalışmalarla dünyanın önemli kuş gözlem istasyonlarından biri haline geldi.

Yukarı Çıyrıklı köyündeki "Aras Kuş Cenneti"nde bulunan istasyona gelen öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar, KuzeyDoğa Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yürütülen halkalama çalışmaları ve incelemelere katılıyor.

Bugüne kadar 34 ülkeden 500'ü aşkın araştırmacı geldi

Yaklaşık 16 yıldır her halkalama sezonunda araştırmaların yapıldığı ve birçok yeni kuş türünün Türkiye, Doğu Anadolu ve Iğdır envanterine kazandırıldığı istasyonda, bugüne kadar 34 ülkeden 500'ü aşkın araştırmacı görev aldı.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, istasyonda ekolojik ve ornitolojik araştırma ile arazi bilgisi konusunda öğrencilere imkan sunduklarını söyledi.

Konuyla ilgili çalışma yapan çoğu öğrencinin arazi ve doğada araştırma tecrübesini bölgede edindiğini belirten Şekercioğlu, şöyle konuştu:

" Kanada, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin, Kenya, Güney Afrika başta olmak üzere 34 ülkeden araştırmacılar geldi. Bu dönemde ise ABD Utah Üniversitesinden 2 doktora öğrencim geldi. David Buah ve Kail Kitelberger isimli öğrencilerimiz eğitimlerinin önemli bir kısmını Iğdır'da, Aras Kuş Cenneti'nde yapıyor. Bunun dışında yine bu yıl İsveç'ten genç bir arkadaşımız ornitoloji eğitimini kısmen almak için buraya geldi. Noel isimli arkadaşımız çok mutlu çünkü İsveç'te 120 yıldır aktif halkalama yapılan istasyonda çalışmasına rağmen orada göremediği, orada kaydedilmemiş birçok türü burada görmenin, tanımanın, öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor."

Yabancı doktora öğrencileri bölgede araştırma yapıyor

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinden doktora öğrencisi Kail Kitelberger ise kuş göçleri üzerine çalışmak için kente geldiğini söyledi.

Bölgedeki kuş cennetinin küresel anlamda önemli bir alan olduğunu dile getiren Kitelberger, "Bu sulak alanı her sene göç eden yüzlerce türden milyonlarca kuş kullanıyor. Burası kuşların göç esnasında dinlenip beslenmesi açısından çok önemli alanlar. Ayrıca kuşların üreme ve kışlaması için de kullandıkları bir alan." diye konuştu.

İsveç'ten gelen doktora öğrencisi Noel Huhantel de hem ülkesindeki hem de Doğu Avrupa ve Asya'daki kuş türlerinden bazılarını görme imkanına sahip olduğunu anlatarak, "Bazen yakaladığım kuş türlerini gördüğümde kendimi evimde, İsveç'te hissediyorum. Birçok sefer de hiç görmediğim ve tanımadığım kuş türlerini yakalayıp yakından tanıyarak buranın ne kadar farklı bir yer olduğunu anlıyorum. İsveç'te 12 yaşımdan beri kuş halkalamaya başladım. Burada ornitoloji eğitimini görmediğim ve tanımadığım kuşları görerek tamamlıyorum, eğitimim için çok faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

Huhantel, bölgedeki istasyonun dünyada hiçbir yerde olmayan eğitim ve bilim imkanları sunduğunu sözlerine ekledi.

Aras Kuş Cenneti yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor
Aras Kuş Cenneti yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor
Aras Kuş Cenneti yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor
Aras Kuş Cenneti yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor

Doktora, Iğdır, İsveç, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Aras Kuş Cenneti' yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aras Kuş Cenneti" yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor - Son Dakika
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