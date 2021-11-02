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Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor - Son Dakika

Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor

02.11.2021 10:28
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor

Yazılım şirketi Detaysoft tarafından yapılan Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi araştırmasına göre, pandemi sonrasında her 2 şirketten biri akıllı teknolojilere yatırım yapmayı ve hibrit çalışma düzenine geçmeyi planlıyor.

Yazılım şirketi Detaysoft tarafından yapılan Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi araştırmasına göre, pandemi sonrasında her 2 şirketten biri akıllı teknolojilere yatırım yapmayı ve hibrit çalışma düzenine geçmeyi planlıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden SAP'nin yüzde 100 Türk sermayeli Global Platin iş ortağı Detaysoft,  kurumların İK süreçlerini iyileştirmek için hangi akıllı teknolojilere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymak amacıyla Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, pandemi sonrasında her iki şirketten biri (yüzde 48) akıllı teknolojilere yatırım yaparak hibrit çalışma düzenine (yüzde 47) geçmeyi planlıyor. Bu geçişte İK süreçlerinin tamamının otomatikleştirilmesinin, çalışan deneyiminin verilere dayandırılmasının büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Şirketlerin yüzde 72'si teknolojiyi temel İK süreçlerini yönetmek, yüzde 32'si birlikte çalışma alanları yaratmak için kullanıyor.

YOL HARİTASINDA AKILLI TEKNOLOJİLERE YER VAR

Detaysoft'un SAP ve PERYÖN'ün işbirliğiyle bu yılın 3'üncü çeyreğinde gerçekleştirdiği Yeni Nesil İK Yönetimi ve Dijitalleşme Yolculuğu Analizi araştırması, şirketlerin İK yönetiminde yeni yol haritası oluşturmak için teknolojiye ne kadar yer verdiklerini ortaya koyuyor. Katılımcılar adına TOÇEV'e bağış yapılan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 39'u çalışan deneyimini ölçümlemek için verilerden faydalanırken, yüzde 41'i çalışan deneyiminin iyileştirilmesi için teknolojiden destek alıyor. Buna karşın araştırmaya katılan her iki  İK yöneticisinden biri zamanının çoğunu operasyon süreçlerinin aldığını belirtiyor.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM İNSAN ODAKLI KURUM KÜLTÜRÜNÜ ZORUNLU KILIYOR"

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulunan Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy,  "Dijital dönüşüm, şirketler açısından sürdürülebilir bir büyüme için insan odaklı bir kurum kültürü oluşturmayı zorunlu kılıyor. Araştırmamızın sonuçları, bu dönüşümde teknolojik yatırımların kaçınılmazlığını ortaya koyuyor. Yenilikçi teknolojilerin yükselişi ve veri temelli çözümler daha bütünsel bir çalışan deneyimine geçişi mümkün kılıyor. Çalışan deneyimini iyileştirme, doğru yetenekleri bulma, geleceğin liderlerini yetiştirme ve çalışan bağlılığını sağlama açısından İK yönetiminin hareket kabiliyetini artırıyor" dedi.

İK'nın dijital dönüşüm yol haritasında yer alan yenilikçi adımların şirketleri sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağını belirten Aksoy, "İnsan kaynakları alanında iş süreçlerini iyileştiren akıllı çözümler sunuyoruz. İK ve Çalışan Katılımı HxM | SAP SuccessFactors çözümü şeffaf ve dijital bir İK yaklaşımı getiriyor. Çalışanların sisteme aday olarak alınmasından tüm süreçlerin uzaktan yönetilmesine, çalışan performansının artırılmasından şirket içi iletişimin tek platform üzerinden yürütülmesine kadar tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. Ar-Ge merkezimizde ürettiğimiz e-dönüşüm çözümlerimiz arasında yer alan e-Sağlık, e-SGK, SGK Teşvik gibi insan kaynakları uygulamalarıyla iş süreçlerini otomatize ediyor,  tek merkezden yönetim imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.


Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor
Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor

geri dönüşüm, Yatırım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araştırma: Her 2 şirketten biri İK yönteminden akıllı teknolojilere yatırım yapıyor - Son Dakika


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