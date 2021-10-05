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Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor - Son Dakika

Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor

05.10.2021 10:46
Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor, System.String[]

Areda Piar'ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştiği 'dondurma tüketim alışkanlıkları'na ilişkin anketin sonuçları, Türkiye'nin yüzde 66,6'sının dondurma tüketirken daha mutlu olduğunu ortaya koydu.

Areda Piar'ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştiği 'dondurma tüketim alışkanlıkları'na ilişkin anketin sonuçları, Türkiye'nin yüzde 66,6'sının dondurma tüketirken daha mutlu olduğunu ortaya koydu.

Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye'nin dondurma tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu olduğunu belirtti. Bu kişilerin büyük bir kısmı haftada bir veya daha sık dondurma tükettiklerini ifade ediyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda, insanların çikolata ile mutluluklarının yüzde 12, dondurma ile yüzde 64 arttığı görüldü. Dondurmanın içinde bulunan süt şekerinin beyindeki haz merkezini aktifleştirerek serotonin yani mutluluk hormonunun hızlı olarak algılanmasını sağladığı gözlemlendi.

KÜLAHTA DONDURMA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 48,9'u, "Dondurmayı nasıl tüketmeyi seversiniz" sorusuna külahta cevabını verirken bunu kaplar ve çubuk dondurma takip ediyor. Dondurma tükettiğini söyleyenlerin en çok tercih ettiği çeşit 50,1 ile 'klasik' olarak da bilinen çikolatalı oldu. En çok tercih edilen dondurma çeşitlerinin sıralaması ise şöyle, çikolatalı, vanilyalı, parça çikolatalı, Antep fıstıklı ve limonlu dondurma.


Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor
Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor
Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor
Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor
Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Türkiye'nin yüzde 66,6'sı dondurma tüketirken mutlu oluyor - Son Dakika
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