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Araştırma: Z kuşağı online mağazaları tercih ediyor - Son Dakika

Araştırma: Z kuşağı online mağazaları tercih ediyor

21.10.2021 09:39
Araştırma: Z kuşağı online mağazaları tercih ediyor

Araştırma şirketi Areda Piar'ın yaptığı araştırmaya göre, online alışveriş uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor.

Araştırma şirketi Areda Piar'ın yaptığı araştırmaya göre, online alışveriş uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Kuşaklara göre sınıflandırılan araştırmada katılımcılara yöneltilen 'online alışveriş yaparken sizi teşvik eden unsurlar nelerdir' sorusuna, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 78,8'i, Y kuşağı katılımcıların yüzde 59,2 'si ve X kuşağının ise yüzde 63'ü online mağazaları gerçek mağazalara göre daha uygun bulduğunu söyledi.

Araştırma şirketi Areda Piar'ın 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, online alışveriş en çok uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Tüketicileri online alışveriş yapmaya teşvik eden diğer unsurlar ise, ürün çeşitliliği, sitelerin hızlı ve etkili hizmet sunması ve ödeme kolaylığı olarak sıralandı.

EN BÜYÜK OTORİTE MÜŞTERİ YORUMLARI

Araştırmanın göze çarpan bir diğer sonucu ise müşteri yorumlarının satın alma üzerindeki etkisi oldu. Katılımcıların yüzde 70 'i ürün ve satıcıya ilişkin yorumları dikkate aldığını belirterek, müşteri yorumlarının online alışverişteki otoritesini gözler önüne serdi.

MODAYI ONLİNE TAKİP EDİYORUZ

Araştırmada, kuşakların en çok hangi alandaki ihtiyacı için online alışverişi tercih ettiği de masaya yatırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, tüm kuşaklar ciddi yüzdelik dilimlerle moda, giyim ve ayakkabı satın almak için internet ortamına eğilim gösterdiğini ifade ediyor. Torunlardan dedelere uzanan alışveriş tercihleri şöyle şekillendi:

Z kuşağı yüzde 81,4, Y kuşağı yüzde 57,9 ve X kuşağı yüzde 58 oranla moda, giyim, ayakkabı ürünleri satın alırken online alışveriş imkanlarından yararlanıyor. Bu ürünlerin dışında en çok kitap, film, müzik gibi hobi ürünleri, elektronik ürünler ve tekstil ürünleri online alışverişlerde tercih ediliyor.


Araştırma: Z kuşağı online mağazaları tercih ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araştırma: Z kuşağı online mağazaları tercih ediyor - Son Dakika


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