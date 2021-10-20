Üye Girişi
Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor - Son Dakika

Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor

20.10.2021 14:49
Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor

İnegöl Belediyesi, her yıl kış mevsimlerinde bozulan arazi yollarına kalıcı çözüm üretmek adına bu yıl ilk kez arazi yollarında alt temel malzemesi serilerek düzenleme yapıyor.

Her yıl farklı bölgelerde yapılacak çalışma kapsamında bu yıl 40 km arazi yolu 90 bin ton alt temel malzemesi serilerek düzenleniyor.

İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmak için çalışma başlattı. Yaz aylarında yapılan tesviyeler sonrası kışın yeniden bozulan yollar bu yıl sadece greyderlerle temizlenmek yerine alt temel malzemesi de serilerek kalıcı yolları oluşturuluyor. Her yıl onlarca kırsal mahalleye aynı hizmeti vermek yerine başlatılan bu uygulama ile her yıl belirli oranda yol malzeme serilerek düzenlenecek.

40 KM ARAZİ YOLUNDA KALICI DÜZENLEME BAŞLADI

İlk yıl için 4 milyon TL değerinde ihale gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl toplamda 40 kilometre arazi yolunu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şuan Şipali-Kozluca mahalleleri arasındaki arazi yollarında çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Arazi yollarında sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde görmek istedik. Biliyorsunuz arazi yollarıyla ilgili şehrimizde çok büyük bir alana sahibiz. İyi bir ova var ve bu ovada çiftçimiz ekiyor, biçiyor, işliyor. Ancak tabi üretim yaparken ekim ve hasat dönemlerinde o araziye girilmesi gerekiyor. Bu araziye girilmesi süreçlerinde arazi yollarının bozuk olmasından kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor. Bir süre önce de Şipali ve Kozluca arasındaki arazilerde zemin iyileştirme çalışması başlattık" dedi.

HER YIL FARKLI BÖLGELERDE BENZER ÇALIŞMA YAPILACAK

4 milyon TL'lik bir ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, "Bu konuyla ilgili kalıcı bir çözüm arayışı içerisine girdik. Çünkü her yıl köylerimizden, muhtarlarımızdan bizlere talepler geliyor arazilerimize giremiyoruz yol tesviyesi yapılması gerekiyor şeklinde. Tüm kırsal mahallelerimize aynı dönemde bu yollar lazım olduğu için buna daha kalıcı bir çözüm aradık. Arkadaşlarımız da bizlere bu yolların kalıcı şekilde iyileştirilmesiyle her yere makine göndermek zorunda kalınmayacağını ifade ettiler. Dolayısıyla buradan hareketle bir ihale gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 milyon TL'lik bir ihale ve bu yıl için toplam 40 kilometrelik yolu kapsıyor. Yapılan bu düzenleme sonrası her yıl burada bu işlemi yapmak durumunda kalmayacağız. Kalıcı bir iş ortaya çıkacak. Çiftçilerimiz de rahatlıkla buralara ulaşıp ekimini hasadını gerçekleştirecek. Her yıl bu çalışmanın benzerini farklı bölgelerde yaparak tüm kırsal mahallelerimizde bu imkanı sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

90 BİN TON ALT TEMEL MALZEMESİ SERİLECEK

Başkan Taban, Şipali-Kozluca bölgesinde yaklaşık 3 kilometrelik bir çalışma yapılacağını da hatırlatarak "İnegöl genelinde de toplam 40 kilometrede bu yıl 90 bin ton alt temel malzemesi serilerek yollar kullanıma hazır hale getirilecek. Bu çalışmanın çiftçilerimize de ciddi fayda sağlanacağını düşünüyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor

Türk Lirası, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü 14:57 Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü Son dakika magazin haberleri! 14:54 Son dakika magazin haberleri! Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak 14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu 14:49 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:26 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar 14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı

Son Dakika Haberleri
14:56 Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
14:54 Son dakika magazin haberleri!
14:53 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
14:52 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
14:48 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu
14:27 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı
14:25 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor
14:21 İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler
14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar
2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı         
15:02
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Okan Kurt'un darp ettiği komşu sessizliğini bozdu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı Okan Kurt'un darp ettiği komşu sessizliğini bozdu: Bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı         
14:50
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi         
14:26
Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu         
13:49
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 15:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement