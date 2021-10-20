Arazi Yollarına Kalıcı Çözümler Üretiliyor - Son Dakika

Her yıl farklı bölgelerde yapılacak çalışma kapsamında bu yıl 40 km arazi yolu 90 bin ton alt temel malzemesi serilerek düzenleniyor.

İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmak için çalışma başlattı. Yaz aylarında yapılan tesviyeler sonrası kışın yeniden bozulan yollar bu yıl sadece greyderlerle temizlenmek yerine alt temel malzemesi de serilerek kalıcı yolları oluşturuluyor. Her yıl onlarca kırsal mahalleye aynı hizmeti vermek yerine başlatılan bu uygulama ile her yıl belirli oranda yol malzeme serilerek düzenlenecek.

40 KM ARAZİ YOLUNDA KALICI DÜZENLEME BAŞLADI

İlk yıl için 4 milyon TL değerinde ihale gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, bu yıl toplamda 40 kilometre arazi yolunu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şuan Şipali-Kozluca mahalleleri arasındaki arazi yollarında çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Arazi yollarında sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde görmek istedik. Biliyorsunuz arazi yollarıyla ilgili şehrimizde çok büyük bir alana sahibiz. İyi bir ova var ve bu ovada çiftçimiz ekiyor, biçiyor, işliyor. Ancak tabi üretim yaparken ekim ve hasat dönemlerinde o araziye girilmesi gerekiyor. Bu araziye girilmesi süreçlerinde arazi yollarının bozuk olmasından kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor. Bir süre önce de Şipali ve Kozluca arasındaki arazilerde zemin iyileştirme çalışması başlattık" dedi.

HER YIL FARKLI BÖLGELERDE BENZER ÇALIŞMA YAPILACAK

4 milyon TL'lik bir ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, "Bu konuyla ilgili kalıcı bir çözüm arayışı içerisine girdik. Çünkü her yıl köylerimizden, muhtarlarımızdan bizlere talepler geliyor arazilerimize giremiyoruz yol tesviyesi yapılması gerekiyor şeklinde. Tüm kırsal mahallelerimize aynı dönemde bu yollar lazım olduğu için buna daha kalıcı bir çözüm aradık. Arkadaşlarımız da bizlere bu yolların kalıcı şekilde iyileştirilmesiyle her yere makine göndermek zorunda kalınmayacağını ifade ettiler. Dolayısıyla buradan hareketle bir ihale gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 milyon TL'lik bir ihale ve bu yıl için toplam 40 kilometrelik yolu kapsıyor. Yapılan bu düzenleme sonrası her yıl burada bu işlemi yapmak durumunda kalmayacağız. Kalıcı bir iş ortaya çıkacak. Çiftçilerimiz de rahatlıkla buralara ulaşıp ekimini hasadını gerçekleştirecek. Her yıl bu çalışmanın benzerini farklı bölgelerde yaparak tüm kırsal mahallelerimizde bu imkanı sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

90 BİN TON ALT TEMEL MALZEMESİ SERİLECEK

Başkan Taban, Şipali-Kozluca bölgesinde yaklaşık 3 kilometrelik bir çalışma yapılacağını da hatırlatarak "İnegöl genelinde de toplam 40 kilometrede bu yıl 90 bin ton alt temel malzemesi serilerek yollar kullanıma hazır hale getirilecek. Bu çalışmanın çiftçilerimize de ciddi fayda sağlanacağını düşünüyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.