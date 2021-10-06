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Arçelik, World Retail Awards'ta dünyanın en iyisi seçildi - Son Dakika

Arçelik, World Retail Awards'ta dünyanın en iyisi seçildi

06.10.2021 14:29
Arçelik, World Retail Awards'ta dünyanın en iyisi seçildi

Arçelik, alanında en prestijli ödüllerden olan World Retail Awards'ta (Dünya Perakendecilik Ödülleri) "Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm" kategorisinde dünyanın en iyisi seçildi.

Arçelik, alanında en prestijli ödüllerden olan World Retail Awards'ta (Dünya Perakendecilik Ödülleri) "Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm" kategorisinde dünyanın en iyisi seçildi.

Arçelik açıklamasına göre, Arçelik, çok kanallı ticari dönüşüm başarısını aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Arçelik'in dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla başlattığı ticari dönüşüm yolculuğu World Retail Awards'ta ödüle layık görüldü. Arçelik "Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm" kategorisinde dünyanın en iyisi seçildi. World Retail Awards 2021 için, pandemi nedeniyle 1,5 yıllık dönemi kapsayan süre içerisinde perakende alanındaki yenilikler değerlendirildi.

Rekor başvurunun olduğu ödüllerde, Arçelik'in ticari dönüşüm yolculuğu, CEO'dan çalışanlara, merkezden satış noktalarına kadar dönüşümün sahiplenilmesi, tüm tüketici temas noktalarında kısa sürede dijitalleşme, süreçlerin optimize edilişindeki hız ve iş birliği, ticari dönüşümün iş sonuçlarına rakamsal yansıması, e-ticarette çarpıcı büyüme, şirketin büyüklüğüne rağmen köklü bir değişimin başarılabilmesi, pandemi dönemi kısıtlarına hızlı ve etkili adaptasyon özellikleriyle öne çıktı.

World Retail Awards'ta, Sosyal Farkındalık, En Başarılı Perakende İnovasyonu, En Başarılı Eve Teslim Deneyimi, Perakendede Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Sürdürülebilir Gelecek ve En Başarılı Müşteri Deneyimi olmak üzere farklı kategorilerde ödüller verildi. Arçelik'in yanı sıra El Corte Ingles, Alibaba, Walgreens, Carrefour, IKEA, Walmart ve SM Supermalls gibi dünya devi şirketler ödüle layık görüldü.

-"Müşterilerimizin yüzde 83'ü dijital mecralara mobil cihazlarından ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dijital müşterinin ortaya çıkması ve satın alma alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte 2016 yılında topyekün bir dönüşüm başlattıklarını belirtti.

Her kanaldan tüketiciye ulaşan ve mükemmel deneyime odaklanan dönüşüm yolculuğunda 5 yılı aşkın sürede dijital kanallar ve deneyim mağazaları aracılığıyla genç nesle erişimde de çok önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Dinçer, e-ticaret siparişlerini yetkili satıcılara yönlendirerek küresel anlamda rekor kabul edilebilecek hız ve hizmet ile müşterilere ulaştıklarını bildirdi.

Dinçer, bulut tabanlı yazılımların dijital tedarik zinciri yapımız rekabet avantajı sağladığını, dönüşüm sonucunda çok kanallı çevik bir perakende şirketi olmayı başardıklarını vurguladı.

Arçelik'in çok kanallı ticari dönüşümünün başarısının satışa da yansıdığını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"5 yılda Türkiye satışlarını 2,2 kat artırdık. Değişen müşteri ihtiyaçları ve mükemmel deneyime odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 2020 yılında e-ticaret gelirlerimizi bir önceki yıla göre 5 katın üzerinde büyüttük. Müşterilerimizin yüzde 83'ü dijital mecralara mobil cihazlarından ulaştı. Bu büyümede doğru strateji ve büyük dönüşümün rolü yadsınamaz. Harvard Üniversitesi tarafından vaka çalışması haline getirilen iş modelimizin üniversitelerde okutulacak olması bizlere gurur veriyor. Word Retail Awards'ta Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm Kategorisinde Dünyanın En İyisi seçilerek bu alandaki başarımızın bir kez daha uluslararası düzeyde onaylanmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

geri dönüşüm, Arçelik A.Ş., Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arçelik, World Retail Awards'ta dünyanın en iyisi seçildi - Son Dakika


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