Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne karla uyanan kent halkı, karın bu yıl erken yağdığını söyledi.

Kentte, gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, bu yıl karın erken yağdığını söyledi.Soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlandığı Ardahan'da, kışlık giyecekler de gardıroptaki yerlerini almaya başladı.