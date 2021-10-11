Ardahan'da 11 bin 812 kök keneviri imha edildi - Son Dakika

Ardahan'da arazide kendiliğinden yetiştiği belirtilen 11 bin 812 kök Hint keneviri bitkisi görevlilerce yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Ateş'in de desteğiyle Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya ve Çakırkoç köylerinde yaptığı araştırmada, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde araziden sökülen 11 bin 812 Hint keneviri bitkileri bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra toplandıkları noktalarda görevlilerce yakılarak imha edildi.