Ardahan'da 19 suçtan aranan hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı - Son Dakika

Ardahan'da 19 suçtan aranan hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 suçtan arama kaydı bulunan E.D'yi sahte kimlikle Gürcistan'a kaçmaya çalışırken Çıldır ilçesinin Kenarbel köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan E.D. cezaevine gönderildi.