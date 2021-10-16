Ardahan'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alanda bir süre soğutma çalışmaları yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen dorse kullanılamaz hale geldi.

Muhammet Beyazıt idaresindeki 17 LB 325 plakalı tır, Ardahan- Damal kara yolunun Hanak ilçesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Ardahan 'da, seyir halinde motor kısmı alev alan tırın dorsesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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