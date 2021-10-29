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Ardahan'da araç camları buz tuttu - Son Dakika

Ardahan'da araç camları buz tuttu

29.10.2021 09:47

Ardahan'da araç camları buz tuttu Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken Ardahan'da araç camları buz tuttu.

Ardahan'da araç camları buz tuttu

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken Ardahan'da araç camları buz tuttu.

Ardahan'da son günlerde hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Etkili olan soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Termometrelerin özellikle gece ve sabah erken saatlerde eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte, araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra işe gitmek için yola koyuldu.

Ardahan'da soğuk havanın etkisini hissettirmeye başladığını söyleyen Murat Morkoç, "Ardahan'da kış çilemiz yavaş yavaş başladı. Akşam ve sabah saatlerinde eksi 10 derece soğuğu hissediyoruz. Yakında kar yağışı da başlar. Fakat kar da yağsa biz bu memleketi seviyor ve severek yaşıyoruz" dedi.

Ardahan'da araç camları buz tuttu
Ardahan'da araç camları buz tuttu
Ardahan'da araç camları buz tuttu
Ardahan'da araç camları buz tuttu

Doğu Anadolu, Ardahan, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da araç camları buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da araç camları buz tuttu - Son Dakika
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