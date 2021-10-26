Ardahan'da kaçak 29 bin 980 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kaçak 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş makaron ve 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başladı.