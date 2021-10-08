Ardahan'da tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan- Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gümüş sikke, içi değerli taşlarla kaplı yüzük ve bakır görünümlü yarım bilezik, 4 parça halinde hayvan ve insan figürlü kolye ile takı seti ele geçirildi.
Eserlere el koyan jandarma ekipleri, sürücü hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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