Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan GPS takılı turna tedaviye alındı - Son Dakika

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılı turna yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Çağlayık köyü kırsalında kanadından yaralanan turnayı fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı turnaya temmuz ayında kentte GPS takip cihazı takıldığını ve halkalama çalışması yapıldığını tespit etti.
Tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yaralı turna, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
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