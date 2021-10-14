Ardahan ikinci doz aşıda yüzde 75'e ulaşarak "mavi ketegoriye" geçti - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ikinci doz aşıda hedef nüfusun yüzde 75'inin aşılandığını ve mavi kategoriye geçildiğini bildirdi.

Vali, Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, Ardahan'ın ikinci doz aşıda yüzde 75 ile mavi kategoriye geçtiğini söyledi.

Bu durumun kentte rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Öner, "Bu güzel gelişmenin yanı sıra ciddi vaka artışımız var, mavi kategori bizi aldatmamalı, tedbirlere kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Her zaman dediğimiz gibi yeter ki vatandaşımız bize destek olsun. Demek ki bizler isteyince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz." dedi.

Öner, hedeflerinin aşısız kimseyi bırakmamak ve kentte sıfır vakaya ulaşmak olduğunu aktardı.

Çocukların okullarına rahat ve huzurlu şekilde gitmelerini istediklerini ifade eden Öner, "En çok normal hayata dönmeyi istiyoruz. İkinci doz aşıda mavi kategoriye geçmeye çok sevindik. Herkes üzerine düşeni yaptığında güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Her zamanki gibi aşının yanı sıra yine maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Mavi kategoriye geçmemizde emeği olan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, sağlık personeli ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.