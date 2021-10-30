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Öğrenciler elektrikte reaktif güç tüketimini sıfıra indiren sistem yaptı - Son Dakika

Öğrenciler elektrikte reaktif güç tüketimini sıfıra indiren sistem yaptı

30.10.2021 11:03
Öğrenciler elektrikte reaktif güç tüketimini sıfıra indiren sistem yaptı

Ardahan'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları kompanzasyon sistemiyle elektrikte reaktif güç tüketim oranını sıfıra indiriyor.

Ardahan'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları kompanzasyon sistemiyle elektrikte reaktif güç tüketim oranını sıfıra indiriyor.

Lisenin Elektrik Bölümü bünyesinde kurulan atölyede çalışma yapan öğrenciler, 8 ay önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yetkilendirmesiyle okullarda reaktif bedelin ortadan kaldırılması için elektrik panosu ve kompanzasyon sistemi kurma çalışmasına başladı.

Araştırmalarının ardından öğretmenleri nezaretinde pano ve kompanzasyon sistemi yapan öğrenciler, çoğunluğu okul olan 40 kurum ve kuruluşa bu sistemi kurdu.

Öğrenciler bu çalışmalarıyla hem elektrikteki reaktif güç tüketiminin önüne geçiyor hem de sistemlerini satarak okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor.

"Kurumlar yüzde 10 ila 30 kazanç elde etmiş olacak"

Okul müdürü Ahmet Tunay Karaarslan, AA muhabirine, okulun Metal, Mobilya ve Elektrik bölümlerinde üretime katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Kamu kurumlarında çok ciddi reaktif güç tüketimi tespit ettik. Bunları sisteme entegre ederek bu reaktif bedellerin ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz." diyen Karaarslan, şöyle konuştu:

"Sistemi kurduğumuz kurumlarda yaklaşık yüzde 10 ila 30 kayıp tespit ettik. Bu yüzdelik oran faturalara ceza yani reaktif bedel olarak yansıyordu. Şu ana kadar çoğunluğu okullar olmak üzere 40 panoya müdahale ettik. Kent merkezinde bir okulumuzun daha panosu elimizde. Tamamlandıktan sonra sisteme entegre yapılacak. Bu da şu demektir, söz konusu kurum, yaklaşık yüzde 10 ila 30 civarında bir kazanç elde etmiş olacak. Döner sermaye kapsamında bu çalışmayı yapıyoruz."

Elektrik öğretmeni Yusuf Aydın ise "Sistemi kurarken aynı zamanda öğrencilerimiz uygulamasını geliştiriyor, sistemi öğreniyor. Ayrıca ülkemizin sürdürülebilir projeleri kapsamında bu cezalar sıfıra indirgenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Halil İbrahim Güler de Elektrik Bölümü'nde geleceği için meslek öğrendiğini ve para kazandığını anlatarak, "Bu bölümün bize çok büyük kazancı oluyor. Bu bölümde okuduğum için mutluyum." dedi.

milli eğitim bakanlığı, Kazım Karabekir, Anadolu Lisesi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler elektrikte reaktif güç tüketimini sıfıra indiren sistem yaptı - Son Dakika


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