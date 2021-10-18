Üye Girişi
Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor - Son Dakika

Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor

18.10.2021 10:05
Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı ekmeği, sindirim sistemi ve bağışıklığı desteklediği gibi kalp ve damar sağlığı için de önemli bir besin desteği." dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı ekmeği, sindirim sistemi ve bağışıklığı desteklediği gibi kalp ve damar sağlığı için de önemli bir besin desteği." dedi.

Samancı yaptığı açıklamada, arı ekmeğinin probiyotik özelliği ve sindirim sistemi üzerindeki faydalarına ilişkin bilgi verdi.

Arı ekmeğinin sindirim sistemi ve bağışıklığı desteklediği gibi kalp ve damar sağlığı için de önemli bir besin desteği olduğunu, zengin ve doğal besin içeriğine sahip arı ekmeğinin toplanma ve tüketime sunulma aşamalarının da çok önemli olduğunu ifade eden Samancı, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli arıcılık modeli ile üretim yapan üreticilerden alım yaparak besin kalitesi korunan arı ekmeği ürününe ulaşabilirsiniz. Bilimsel literatürde arı ekmeğinin birçok faydasını görüyoruz. Obezite ve hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıkların gelişimi için ana risk faktörlerinden ikisidir. 2021 yılında Sains Malaysia Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada, arı ekmeği desteğinin obeziteli ratların kardiyovasküler hastalık gelişim riskleri üzerine etkisi incelenmiştir. 6 hafta süren çalışmaya katılan 40 rat, dört gruba ayrılmıştır. İlk grup, normal kontrol grubudur. İkinci grup, obez kontrol grubudur. Üçüncü grup, 0.5 g/kg/gün arı ekmeği desteği alan deney grubudur. Dördüncü grup ise 10 mg/kg/gün orlistat (obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç) desteği alan deney grubudur. Çalışma sonucunda, grupların biyolojik belirteçleri değerlendirildiğinde arı ekmeği desteğinin lipid (yağ) profili ve diğer kan belirteçlerini iyileştirdiği görülmüştür. Araştırmacılar, arı ekmeği tüketiminin obeziteye bağlı kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskinin azaltılmasında etkili bir besin olduğunu bildirmişlerdir."

"Beslenme doğal gıda destekleri ile zenginleştirilmeli"

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep ise rutin beslenmede makro besinlerin, vitamin ve minerallerin yeterli alımı kadar probiyotik alımının da çok değerli olduğuna işaret ederek, beslenmenin doğal gıda destekleri ile zenginleştirilmesini önerdi.

Tamamen doğal ve zengin içeriğe sahip olan arı ekmeğinin tüketilebileceğini aktaran Celep, şunları kaydetti:

"Arı ekmeği, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilip bütün besin içeriğinin açığa çıkardığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Bileşiminde E, C ve B grubu vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, manganez ve fosfor minerallerini bulunur. Yaklaşık yüzde 35 protein içerir. Doğal besin içeriğiyle antiviral, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, antitümör ve antihipertansif etkiler gösterir. İçerisinde bulunan Lactobacillus ve Bacillus bakterileri olarak en az altı farklı alt suş içeren doğal probiyotik bir gıdadır, bağırsaklarda sağlıklı bir dengeyi sağlayacak bakteri çeşitliliğine sahiptir. Doğal olarak bulunan probiyotik mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur."

Obezite, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cezaevinden yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 10:59 Cezaevinden yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı 10:52 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu 10:45 Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi 10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı 10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde 09:47 Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez 09:40 Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez

Son Dakika Haberleri
10:51 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı
10:47 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu
10:45 Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
10:02 Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum
09:57 Meteoroloji uyardı! Özellikle Karadeniz bölgesine "Şiddetli yıldırım" uyarısı yaptı
09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları         
11:06
Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı         
10:56
Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu         
10:48
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı         
09:50
Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler         
09:46
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 11:11:49. #1.13#
SON DAKİKA: Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement