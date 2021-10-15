Üye Girişi
Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı - Son Dakika

Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

15.10.2021 09:42
Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Mahallesinde R.E. ve H.K.'ya ait ait arı kovanları gece saatlerinde çalındı. Durumun haber verilmesiyle, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Fotokapanlardan da yararlanılan araştırma çalışmasında, şüphelilerin E.K. ve Ş.K olduğu ve 45 C 5228 plakalı kamyonet ile arı kovanlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı Kemalpaşa yol ayrımında yakalandı. - MANİSA

Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı
Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi 09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş 09:05 FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu
Tamamı pozlardan oluşan 7 bölümlük mini dizi yapan Nurgül Yeşilçay, NFT olarak satışa sunacak 08:01 Tamamı pozlardan oluşan 7 bölümlük mini dizi yapan Nurgül Yeşilçay, NFT olarak satışa sunacak Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı 07:56 Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak

Son Dakika Haberleri
09:34 Son dakika: Yükselişine devam eden dolar 9,21 ile rekor tazeledi
09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi
09:15 Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı
09:05 FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş
08:44 DHKP-C'ye operasyon! 15 ilde 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:17 Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu
08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu
07:59 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi
07:57 Tartışmanın sonu kanlı bitti! Av tüfeğiyle başından vurulan kişi yaşamını yitirdi
07:55 Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastanede yoğun bakıma alındı
Son dakika: Yükselişine devam eden dolar 9,21 ile rekor tazeledi Son dakika: Yükselişine devam eden dolar 9,21 ile rekor tazeledi         
09:34
Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı         
09:15
Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu         
08:17
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi         
08:00
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı         
16:18
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 09:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement