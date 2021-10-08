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Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı - Son Dakika

Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı

08.10.2021 13:08

Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı.

Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı

İSTANBUL - Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Caddede seyir halindeki araçlar yol ortasındaki otobüs nedeniyle ilerlemekte zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, 'İstanbul'un çilesi bitmiyor. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Vatandaşa işkenceye devam"' diyerek olaya tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre arıza yaparak yolun ortasında kaldı. Caddede sürücüler araçlarıyla geçmekte zorluk yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaş kayıttayken, "İstanbul'un çilesi bitmiyor. İETT'nin biri daha arıza yapmış. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Ne kadar güzel, vatandaşa işkenceye devam" diyerek olaya tepki gösterdi.

Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı
Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı
Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı
Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı

İstanbul, Pendik, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arızalanan İETT otobüsü Pendik'te yolun ortasında kaldı - Son Dakika
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