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Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 22:17
Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği konutunda yapılan törene, Arjantin'de yaşayan Türkler ile bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram vesilesiyle yayımladığı mesajı okudu.

Türkiye ve Arjantin haberleşme uyduları üretiyor

Altay, burada yaptığı konuşmada, "Bu resepsiyonu sizlerle, vatandaşlarımızla bir araya gelmek için önemli bir fırsat olarak gördük. Çünkü Arjantin'deki Türk toplumunun birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olmasının büyük önem arz ettiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye ve Arjantin'in ikili ilişkileri geliştirmek istediğine değinen Altay, iki ülke arasındaki iş birliğinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Altay, Arjantinli nükleer enerji ve uzay teknolojisi gibi alanlarda çalışan yüksek teknoloji şirketi INVAP ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yaptığı orak çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

"Bu iki kurumu bir araya getirdik, ortak bir şirket oluşturuldu Ankara'da GSATCOM adında. İki tarafın uzmanlığını bir araya getirip önümüzdeki kısa dönemde ortak şekilde, haberleşme uyduları üretmeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir proje, her haberleşme uydusu neredeyse 150 milyon dolar civarında, planlanan da 30 civarında uydu üretmek. Yani bu milyarlarca dolarlık bir ortaklık. İlk uydu talebini de aldık. Arjantin resmi telekomünikasyon şirketi ARSAT bir uydu istedi ve bu ARSAT'ın uydusunu birlikte INVAP ve TUSAŞ olarak yakın zamanda üretip 2024 yılında inşallah teslim edeceğiz. Bu da Türkiye'nin bu alanda geldiği düzeyi göstermesi ve Arjantin ile ilişkilerimiz açısından çok önemli."

Arjantin'de Yunus Emre Enstitüsü açılıyor

İki ülke arasında savunma ve sağlık alanında ortak projelerin geliştirileceğini aktaran Altay, Türkiye'de geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC üretime başladığında Arjantin'e verilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Altay, Arjantin'de Yunus Emre Enstitüsünün açılması için yapılan çalışmaların son aşamada olduğunu belirterek, kısa sürede açılması planlanan bu enstitü ile Türk dili, kültürü ve satanının daha iyi tanıtılacağını söyledi.

Salgın dönemi boyunca Türkiye-Arjantin bağlantısının Türk Hava Yolları (THY) sayesinde canlı tutulduğuna dikkati çeken Altay, THY'nin uçuş sayısını kasım itibariyle haftada 1'den 3'e çıkardığını sözlerine ekledi.

Yemek ikram edilen resepsiyona Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov ile Pakistan'ın Buenos Aires Büyükeçlisi Muhammad Khalid Ejaz da katıldı.

Buenos Aires, Cumhuriyet, Arjantin, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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