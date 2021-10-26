Üye Girişi
Arjantin'deki cinayet davasında zanlı miyavlayınca, yargıç duruşmayı erteledi - Son Dakika

Arjantin'deki cinayet davasında zanlı miyavlayınca, yargıç duruşmayı erteledi

26.10.2021 23:09
Arjantin'deki cinayet davasında zanlı miyavlayınca, yargıç duruşmayı erteledi

Arjantin'de annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli Gilad Gil Pereg'in çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerinde davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteledi.

Arjantin'de annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli Gilad Gil Pereg'in çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerinde davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteledi.

Arjantin'in Mendoza eyaletinde 2019 yılında annesi ve teyzesini öldürmekten yargılanan İsrailli 39 yaşındaki Gilad Gil Pereg, yargıç Laura Guajardo tarafından kendisine yöneltilen "Bay Gil Pereg, adınız bu mu?" sorusuna "miyav" diye cevap verdi. Bunun üzerine yargıç Guajardo, zanlıyı görgülü davranması için uyardı. Ancak zanlı yapılan uyarı sonrasında sürekli olarak miyavlamaya başlayınca güvenlik görevlileri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Müebbet hapis cezası ile yargılanıyor

Pereg'in müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava, tanıkların ve bilirkişilerin ifadelerinin dinlenmesi için 3 Kasım'a ertelenirken, jürinin de Pereg hakkındaki kararını bu tarihte açıklaması bekleniyor. Zanlı Pereg, bir sonraki duruşmaya katılamayacak ancak tutuklu olduğu hapishanede görüntülü olarak davayı takip edebilecek.

Akli dengesi yerinde değil

Zanlının avukatı ise, Pereg'in 2019 yılında psikiyatrist tarafından muayene edilerek akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Söz konusu iki kadının kaybolması üzerine başlatılan operasyonda cansız bedenleri eski asker olan Pereg'in evinin yakınlarında taş ve toprakla örtülü olarak bulunmuştu. - BUENOS AIRES

Arjantin, Yargıç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arjantin'deki cinayet davasında zanlı miyavlayınca, yargıç duruşmayı erteledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu 22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu 21:08 "Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım 19:47 "Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var
Annesinin 19:26 Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı         
20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi         
19:26
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 23:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantin'deki cinayet davasında zanlı miyavlayınca, yargıç duruşmayı erteledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement