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Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

09.10.2021 23:50
Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

- Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı İzmir'in Konak ilçesinde alkol içtikleri öne sürülen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan arkadaşlarının ifadesi sonucu kaçan cinayet zanlısı kısa...

- Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde alkol içtikleri öne sürülen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan arkadaşlarının ifadesi sonucu kaçan cinayet zanlısı kısa sürede yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 7. katındaki dairede bir araya gelen arkadaş grubu alkol içmeye başladı. Alkol alan gençler arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Baran Sarıbacak göğüs ve boyun kısmından bıçaklanarak yaralandı. Sarıbacak kanlar içerisinde kalırken, arkadaşları tarafından adrese taksi çağırıldı. Yaralı genç, adrese gelen taksi ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Sarıbacak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Öte yandan, polis ekiplerince daire içerisinde incelemelerde bulunulurken, Sarıbacak'ı taksi ile hastaneye getiren 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde olayı H.A.'nın gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, H.A.'yı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Baran Sarıbacak'ı hastaneye getiren ve gözaltına alınan 2 arkadaşı emniyetteki ifadelerin ardından serbest kalırken, H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet, Taksi, İzmir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlarının ifadesiyle yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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