Arkeoloji Dünyasının Nadide Eseri 'Tisna' Okuyucu ile yeniden buluşuyor - Son Dakika

Aliağa Kent Kitaplığı'nın 14.Yayını 'Tisna Antik Kenti'nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler' okurlardan gelen yoğun talep üzerine kasım ayının kitabı olarak yeniden dağıtıma çıkıyor. Yayınlandığı günden bugüne Arkeoloji ve akademi dünyasına önemli bilgiler sunan 302 sayfalık nadide eserin yazarlığını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Erdan yaptı.

Eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina'nın hemen ard alanında, Kocaçay'ın kıyısındaki, M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna'da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis Bölgesi'nin, küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kenti'yle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

ALİAĞA VE ÇEVRESİNİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNE DE KATKI SUNUYOR

Eser, gelecek dönemlerde Tisna Antik Kenti'nde yapılacak arkeolojik çalışmalar için önemli bir kaynak niteliği de taşıyor. Genel itibariyle Tisna Antik Kenti'nde hangi dönemlerde yerleşim olduğu, Tisna'nın gelecekte arkeoloji dünyasına neler sunabileceğine dair ipuçları okuyucuya yansıtılıyor. Temel bilgilerden oluşan kitap arkeoloji dünyasına olduğu kadar Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine de katkı sunuyor.

DİJİTAL VERSİYONLARI YAYINLANDI

Arkeoloji meraklıları Tisna-1 kitabını kasım ayı boyunca Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edebilecek.