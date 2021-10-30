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ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI

30.10.2021 09:28

Arnavutköy Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında Murat Kekilli konseriyle ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Arnavutköy Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında Murat Kekilli konseriyle ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkıcı Murat Kekili, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Arnavutköylüye muhteşem bir müzik şöleni sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bolluca Stadı'nda yapılan resmi kutlama töreninin ardından akşam saatlerinde ünlü şarkıcı Murat Kekilli Konseri ile kutlamalar sona erdi. Biinlerce Arnavutköylünün soğuk havaya aldırış etmeden Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nın doldurduğu gece, Grup Kaşıks gösterisi ile başladı. Binlerce vatandaş hem gösterileri izledi hem de oyunlara katılarak doyasıya eğlendi. Grup Kaşıks gösterisi sonrasında sevilen sanatçı Murat kekili organizasyona katılan vatandaşlar ile buluştu. Yaklaşık 2 saat süren konserde eğlenceli anlar yaşandı. Program sonrasında Murat Kekili programa katılan vatandaşların arasına indi fotoğraflar çekildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise programa sesli mesaj ile katılarak vatandaşlara tebriklerini iletti. Konser sonrasında binlerce vatandaş marşlar söyleyerek 29 Ekim coşkusunu yaşadı.

ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI
ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI
ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI
ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI

Arnavutköy Belediyesi, Murat Kekilli, Murat Kekili, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU MURAT KEKİLLİ KONSERİYLE KUTLANDI - Son Dakika
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