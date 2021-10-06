ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de kayalıklarda balık tutmaya giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düşmüş, 3'ü kurtulurken 52 yaşındaki Hamit Dinamit ise boğularak hayatını kaybetmişti. 4 arkadaşın denizde kurtulmaya çalıştığı o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 1 Ekim Cuma sabah saatlerinde Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana gelmişti. Balık tutmaya Karaburun Sahili'ne giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düşmüştü. Denize düşen 4 kişiden 3'ü kurtulurken, 52 yaşındaki Hamit Dinamit hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Hamit Dinamit ve arkadaşlarının dalgalar arasında kurtulmaya çalıştıkları o anlar, aynı bölgede balık tutmak için bulunananlar tarafından cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.