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ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

06.10.2021 14:48

ARNAVUTKÖY'de kayalıklarda balık tutmaya giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düşmüş, 3'ü kurtulurken 52 yaşındaki Hamit Dinamit ise boğularak hayatını kaybetmişti.

ARNAVUTKÖY'de kayalıklarda balık tutmaya giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düşmüş, 3'ü kurtulurken 52 yaşındaki Hamit Dinamit ise boğularak hayatını kaybetmişti. 4 arkadaşın denizde kurtulmaya çalıştığı o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 1 Ekim Cuma sabah saatlerinde Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana gelmişti. Balık tutmaya Karaburun Sahili'ne giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düşmüştü. Denize düşen 4 kişiden 3'ü kurtulurken, 52 yaşındaki Hamit Dinamit hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Hamit Dinamit ve arkadaşlarının dalgalar arasında kurtulmaya çalıştıkları o anlar, aynı bölgede balık tutmak için bulunananlar tarafından cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dinamit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE DENİZE DÜŞÜP BOĞULMUŞTU, YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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