ARNAVUTKÖY'DE ECZANEYE OTOMOBİL ÇARPTI, ECZACI EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de ilaç almaya gelen kişi, otomobiliyle eczaneye çarptı. Eczane sahibinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza sabah 08.45 sıralarında Arnavutköy Ömerli Mahallesi'ndeki eczanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eczanenin devamlı müşterisi olan bir kişi sabah saatlerinde ilaç almak için eczaneye geldi. Eczane önündeki otopark alanına giren sürücü iddiaya göre fren yerine gaza basınca eczanenin dış cephesinde bulunan cam bölüme çarptı. Bu sırada eczanenin otomatik kepengini açmaya çalışan eczane sahibi Şenay Avşar da ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza sonrası sürücü bir süre araç içinden dışarı çıkamadı. Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"İKİMİZ DE ŞOKTAYDIK"

Kaza anını anlatan Şenay Avşar, "Sabah eczaneyi açmak için geldim. Araçtan çantamı almak için eğildim. Kumandaya basıyordum o sırada sürekli gelen bir hastamızdı. Adımımı atmamla onun hızlandığını hissettim ve kendimi geriye attım. Sonra olay oldu. İkimiz de şoktaydık bayağı bir arabada oturdu. Muhtemelen fren yerine gaza bastığını düşünüyorum. Yaralanan olmadı sadece hasar var." dedi.