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Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada

27.10.2021 21:20

Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada İlaç almak için eczaneye gelen sürücü, aracını park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca dükkanın camına çarptı Çarpmanın etkisiyle dükkanın camı kırılırken, aracından inen eczacı kazadan son anda kurtuldu...

Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada

İlaç almak için eczaneye gelen sürücü, aracını park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca dükkanın camına çarptı

Çarpmanın etkisiyle dükkanın camı kırılırken, aracından inen eczacı kazadan son anda kurtuldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de ilaç almak için eczaneye gelen bir kişi, aracını durdurmak istediğinde fren yerine gaza basınca dükkanın duvar ve camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken o esnada eczaneye girmek isteyen eczane işletmecisi kazadan son anda kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi eczaneye gelip ilaç almak istedi. Eczanenin önünde bulunan açık otoparka aracını park etmeye çalışan kişi, fren yerine gaza basınca dükkanın duvarına ve camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle eczane dışında hasar oluşurken, dükkana girmek üzere olan eczane işletmecisi Şenay Avşar, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anları anlatan Şenay Avşar, "Sabah eczaneyi açmak için geldim. Araçtan çantamı almak için eğildim kumandaya basıyordum o sırada sürekli gelen bir hastamızdı. Adımımı atmamla onun hızlandığını hissettim ve kendimi geriye attım sonra olay oldu. İkimiz de şoktaydık bayağı bir arabada oturdu. Muhtemelen fren yerine gaza bastığını düşünüyorum. Yaralanan olmadı sadece hasar var" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park alanına yanaşmaya çalışan sürücünün bir anda hızlanarak, dükkanının camına çarptığı görülüyor. O sırada kazanın o sırada aracından inen eczacın önünde meydana geldiği görülüyor.

Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada
Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada
Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada
Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada

Eczane, Kaza, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de fren yerine gaza basınca eczaneye girdi: O anlar kamerada - Son Dakika
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