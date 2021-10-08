Arnavutköy'de Hadımköy Meydanı temel atma töreni gerçekleşti - Son Dakika

Arnavutköy'de Hadımköy Meydanı temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, 'Temelini attığımız bu projenin modern şehirciliğe hizmet etmesini de temenni ediyoruz' dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan bu proje ile 18 bin metrekare alan üzerine, 240 araçlık otopark, 5 bin metrekarelik pazar ve ticari alanı kurulması planlanıyor. Projenin temel atma törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MODERN BİR MEYDAN HALİNE GELECEK'

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, 'Bugün bizim için çok önemli olan bir projenin temel atma törenindeyiz. Şu anda temelini atacağımız alan yaklaşık 18 bin metrekare bir alana sahip. İlçe halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak bu bölge, aynı zamanda modern bir meydan haline gelecek. Her kesimden vatandaşımızın hizmetinde olacak kitap kafeyi ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak adlandırdığımız mekanı yakın zamanda hizmete açacağız. 3 Aralık 2021'de kütüphaneler halkımıza hizmet vermeye başlayacak' diye konuştu.

"MODERN ŞEHİRCİLİĞE HİZMET ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Kapalı Pazar, ticari birim, meydan ve otoparkların olacağı bu alanın en kısa sürede hizmete açacaklarını belirten Başkan Baltacı sözlerini şöyle noktaladı:

'Toplu konut bölgesindeki Mevlana Caddesini aydınlatma ve prestij kaldırım çalışmasının inşası devam ediyor. 2021 yılının sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız. Halkımızın ihtiyacı olan tüm yatırımların tamamlanması elimizden geleni yapıyoruz. Temelini attığımız bu alanda çalışan herkese başarılar diliyorum. Temelini attığımız bu projenin modern şehirciliğe hizmet etmesini de temenni ediyoruz.'

Hadımköy Meydanının düzenlemesiyle birlikte, bu meydan etrafında Alışveriş ve Eğlence Merkezleri, Kültürel ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri ile gezinti alanlarının oluşturduğu bir yaşam merkezi oluşacak.

Yine bu meydan etrafında bulunan ve 1868 tarihinde inşa edilen Doğu Avrupa ve Rumeli Demiryollarının bir parçası olan Hadımköy Tren İstasyonu sahasındaki, istasyon ve lojman binaları olarak yapılan 9 adet tescilli binanın restorasyonu yapılıp, bu binalara butik otel, kafe, pastane, restaurant gibi yeni kullanım fonksiyonları verilerek korunması sağlanacaktır. Böylece meydan, tarihi ve modern kullanımların bir arada bulunduğu bir alan haline gelecektir.